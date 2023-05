L'Euregio ora ha il suo inno ufficiale

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAG - Un regalo da parte del Land Tirolo per il 25/o anniversario dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, finalizzato a promuovere, attraverso la musica, la cooperazione al di là dei confini nazionali: la composizione dell'Euregio per l'orchestra di fiati è ora una realtà e oltre 500 bande musicali dell'Euroregione e migliaia di musicisti e musiciste delle scuole musicali avranno l'opportunità di suonare una melodia comune nelle singole comunità e città nel cuore dell'Europa. La composizione sarà eseguita per la prima volta ufficialmente dall'orchestra sinfonica di fiati della banda musicale tirolese di Wilten, in occasione della Festa dell'Euregio che si svolgerà ad Ala il prossimo 13 maggio, nel corso della cerimonia inaugurale in piazza San Giovanni.

L'idea dell'Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino è infatti nata nel 1998, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione transfrontaliera e rafforzare l'identità culturale dei cittadini dei tre territori: tra le tante esperienze culturali di questi 25 anni promosse e realizzate dall'Euroregione mancava una composizione musicale, un'idea che il già capitano del Tirolo Günther Platter ha fortemente voluto sviluppare e promuovere e che si è realizzata grazie al compositore austriaco di fama internazionale Thomas Doss. Nell'opera "Window to the sun", l'autore ha sottolineato il legame storico dei territori dell'Euregio riunendo in modo originale gli echi di tre canti popolari che li rappresentano: "La Montanara" per il Trentino, "Wohl ist die Welt so groß und weit" per l'Alto Adige e "Das Schönste auf der Welt" per il Tirolo. (ANSA).