La Brass Band Giovanile dell'Alto Adige seconda in Europa

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAG - Ci sono anche i giovani talenti altoatesini tra i protagonisti della 44esima edizione dell'European Youth Brass Band Contest (EYBBC), terminato lo scorso fine settimana a Malmö, in Svezia. Merito della Brass Band Giovanile dell'Alto Adige, che ha partecipato all'European Youth Brass Band Contest (EYBBC), confrontandosi con un rinomato palcoscenico europeo di ottoni della stessa fascia di età.

Straordinario il risultato per i giovani ottoni altoatesini, piazzatisi al secondo posto della classifica nella categoria "Development". Sotto la direzione del maestro Johann Finatzer, le musiciste e musicisti altoatesini in gara sono stati sopravanzati solamente dai vincitori, la Smoras Skolemusikk, la banda giovanile norvegese, che ha vinto il titolo per soli due punti. Grande soddisfazione per la Brass Band Giovanile Alto Adige, che ha preceduto cinque band di livello internazionale, già vittoriose i passato in diversi concorsi nazionali e internazionali.

I 36 giovani talenti con il loro direttore e l'organizzatore Bernhard Pircher, sottolineano il valore di questa impresa.

"Siamo grati ed estremamente felici di essere arrivati in cima a questo rinomato concorso". Da sottolineare un altro risultato di rilievo per questa spedizione: la Brass Band Oltradige, anch'essa presente a Malmö sotto la direzione di Johann Finatzer, si è laureata Campione europeo nella categoria EBBC Challenge. (ANSA).