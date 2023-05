Leggimi-Liesmich, una rete per promuovere la lettura

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAG - "Liesmich-leggimi", avviato il 1° maggio, è rivolto a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 16 anni, ma anche al mondo degli adulti. Lettrici e lettori possono scegliere uno o più libri tra le 80 proposte di titoli (40 in italiano e 40 in tedesco), rispondere ad un quiz oppure scrivere un commento sul libro letto, per partecipare all'estrazione dei premi in palio.

A Palazzo Widmann si è tenuta la presentazione dell'iniziativa, che culminerà ad ottobre con il sorteggio dei 200 vincitori. "La lettura è ossigeno per la mente e 'Leggimi-Liesmich' in tal senso, è un'azione di promozione, stimolante, bilingue, gratuita e rivolta anche al mondo degli adulti - ha affermato l'assessore alla Cultura italiana, Giuliano Vettorato. "L'estate è il momento giusto per riprendere un'abitudine che per vari motivi durante l'anno ci sembra difficile", ha aggiunto l'assessore. "La lettura è una competenza chiave nella società dell'informazione. È quindi importante avvicinare i bambini e i giovani ai libri fin da piccoli e farli appassionare alle storie", ha rimarcato l'assessore Philipp Achammer. "Il fatto che anche gli adulti possano partecipare alla nuova campagna di lettura estiva e molto positivo: quando gli adulti prendono volentieri in mano un libro, possono motivare i bambini e i giovani a fare lo stesso", ha concluso l'assessore Achammer. (ANSA).