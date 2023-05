Il depuratore di Merano sarà riammodernato

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAG - Il depuratore di Merano sarà ampliato per permettere la realizzazione di un impianto anaerobico ad alto carico per il trattamento dei reflui industriali. Via libera oggi della Giunta provinciale.

L'impianto, messo in esercizio nel 1999, è di proprietà della Comunità comprensoriale del Burgraviato ed è al servizio di 15 Comuni. Con la delibera approvata dalla Giunta provinciale, sulla base del parere del Comitato ambientale, è stata autorizzata la realizzazione di un impianto anaerobico ad alto carico per il trattamento dei reflui industriali nel depuratore della città del Passirio. Soddisfatto l'assessore provinciale all'ambiente ed energia, Giuliano Vettorato. "In sostanza, come già fatto per l'impianto di Bronzolo, sarà possibile rispondere al carico prodotto dalla cittadinanza e dalle imprese del territorio garantendo che questo carico sia smaltito efficacemente." spiega l'assessore provinciale. "Quello di Merano è il primo di una serie di depuratori che nei prossimi anni saranno ampliati e risanati per garantire, anche in futuro, un'ottima qualità delle acque", conclude Vettorato Tutte le acque di scarico vengono attualmente trattate nell'esistente impianto di depurazione di Merano, la cui potenzialità di 364.000 abitanti equivalenti (a.e.) è al limite della capacità massima. "Come previsto nel Piano provinciale di Tutela delle Acque, il gestore Eco Center SpA ha proposto di attuare anche a Merano (come già realizzato a Bronzolo) un pretrattamento anaerobico separato dagli scarichi industriali, prima di riunirli alle acque reflue urbane, per il trattamento biologico tradizionale aerobico nella linea acque del depuratore", spiega Robert Faes, direttore dell'Ufficio tutela acque. "Con questo ampliamento e ammodernamento è anche possibile depurare in modo più efficace le acque di scarico industriali costituite sostanzialmente dagli effluenti di grandi aziende alimentari ed anche quelle provenienti dalle strutture turistiche. Di fatto le potenzialità di depurazione vengono portate dalle attuali 364.000 a.e. a 619.000 a.e., pari a un incremento di 255.000 a.e. L'impianto di pretrattamento previsto è necessario per garantire al depuratore di Merano la sufficiente potenzialità per il trattamento di tutto il carico prodotto dall'agglomerato". (ANSA).