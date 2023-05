Nuove tecnologie per la pianificazione forestale

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAG - Come ha dimostrato la tempesta Vaia e l'attuale epidemia di bostrico, i cambiamenti climatici possono mettere a dura prova le foreste dell'arco alpino. Anche la programmazione della gestione forestale deve essere affrontata con strumenti al passo con i tempi. In Provincia di Bolzano l'intera superficie forestale viene gestita attraverso strumenti di pianificazione decennali attraverso circa 350 piani di gestione e oltre 23.000 schede boschive.

La Ripartizione foreste, assieme alla libera Università di Bolzano e all'Agenzia del demanio provinciale, ha lanciato una serie di progetti pilota nelle foreste demaniali volti alla realizzazione di piani di gestione forestale con il supporto di una nuova tecnologia: il LiDAR (Light Detection and Ranging). Si tratta di un rilievo effettuato da piattaforme mobili (aerei o droni) per misurare le distanze dagli oggetti di indagine e generare mappe tridimensionali molto precise dell'ambiente.

Questa tecnologia trova innumerevoli applicazioni in diversi campi ma, in campo forestale, è particolarmente efficace, ad esempio, nella stima dell'altezza degli alberi e del loro volume. Il LiDAR ha consentito, ad esempio, di fare scoperte spettacolari in Guatemala dove sono stati portati alla luce siti maya che non erano ancora stati scoperti.

"È importante cercare l'ausilio delle moderne strumentazioni tecnologiche. La tecnologia può rendere visibili in tempo reale cose che l'occhio umano non è in grado di rilevare. Siamo convinti che dobbiamo sfruttare la tecnologia e integrare questa possibilità nel nostro lavoro quotidiano", afferma l'assessore competente, Arnold Schuler.

Uno dei vantaggi più significativi dell'utilizzo della tecnologia LiDAR per i piani di gestione forestale è la sua capacità di generare modelli tridimensionali altamente dettagliati e accurati dell'ecosistema forestale. (ANSA).