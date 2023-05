Il premio Paul Flora all'artista tirolese Sophia Mairer

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAG - L'artista tirolese Sophia Mairer ha vinto l'edizione 2023 del premio "Paul Flora", riservato ai giovani artisti dell'Alto Adige e del Tirolo.

Nata ad Innsbsruck 34 anni fa, Mairer è cresciuta a Telfs, un comune nei pressi del capoluogo del Tirolo e attualmente vive a Vienna. L'assegnazione del premio è stata decisa da una giuria composta da Sabine Gamper (Provincia di Bolzano Adige), Nina Tabassomi (Land Tirolo) e Katharina Flora Seywald (famiglia Flora).

Sul suo sito web, l'Accademia delle belle arti di Vienna descrive così l'opera di Sophia Mairer. "Attraverso un'insolita rappresentazione prospettica, Sophia Mairer si avvicina con cura a luoghi immaginari e tenta di sovvertire le tradizionali abitudini visive ed i relativi processi di pensiero".

Mairer verrà premiata a settembre nel corso della premiazione ufficiale in programma a Glorenza, il borgo dove Paul Flora è nato nel 1922. "Nelle sue opere, Sophia Mairer affronta il cosmo in modo sensibile ed imparziale - sottolinea l'assessore provinciale alla cultura tedesca, Philipp Achammer - Essa utilizza la pittura in modo non convenzionale e crea in modo fluido i vari passaggi nella scultura: si tratta di un aspetto estremamente attuale, che ha influito in maniera rilevante nell'assegnazione del Premio Paul Flora". (ANSA).