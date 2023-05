Achammer e Tursky, promuovere le competenze digitali

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAG - L'ulteriore sviluppo strategico delle competenze digitali è un obiettivo importante: lo hanno annunciato l'assessore provinciale Philipp Achammer e Florian Tursky, segretario di Stato del ministero federale austriaco delle Finanze, della digitalizzazione e delle telecomunicazioni.

Achammer sostiene gli obiettivi e i progetti della "Digital Competence Offensive" austriaca ed ha sottolineato: "Una trasformazione digitale di successo è associata a grandi opportunità per la creazione di nuovo valore, posti di lavoro, qualità della vita sostenibile e partecipazione sociale per tutti noi". Il prerequisito per sfruttare tutte queste opportunità è il radicamento delle competenze digitali nella società, nell'economia e nell'amministrazione. L'attuazione di standard di qualità trasparenti per le competenze digitali ne rafforza la diffusione. "Per questo motivo sosteniamo una 'moneta' comune per le competenze digitali", ha dichiarato Achammer.

Nell'ambito della sua iniziativa per le competenze digitali, il Governo federale austriaco persegue l'obiettivo di garantire che il maggior numero possibile di persone disponga di competenze digitali di base entro il 2030, di aumentare la percentuale di professionisti IT, soprattutto donne, e di rendere le competenze digitali misurabili e comparabili con l'introduzione di un quadro di riferimento nazionale.

"L'offensiva per le competenze digitali è un'ampia coalizione di parti sociali, scienza e società civile in Austria - ha dichiarato Florian Tursky - Una trasformazione digitale di successo significa più creazione di valore, più posti di lavoro, più qualità della vita per tutti". "Già oggi - ha aggiunto Tursky - un posto di lavoro su due lo dobbiamo alla trasformazione digitale. Ma il potenziale di una digitalizzazione riuscita è ancora molto grande. In Austria è possibile una crescita aggiuntiva del Pil fino all'1,9% grazie agli investimenti nella digitalizzazione. Una crescita di cui abbiamo bisogno più urgentemente che mai".

"L'ulteriore sviluppo strategico congiunto delle competenze digitali rafforza i nostri territori e l'Europa - ha concluso il segretario di stato austriaco - Per questo motivo stiamo lavorando intensamente anche con l'Alto Adige e unendo le forze a livello internazionale in una provincia economicamente importante". (ANSA).