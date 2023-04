Incarico internazionale per chirurgo ortopedico altoatesino

(ANSA) - BOLZANO, 28 APR - Dallo scorso 12 marzo, Michael Engl, medico responsabile della direzione medica dell'Ospedale di Vipiteno e specialista in ortopedia, è stato nominato membro del comitato internazionale dell'American Association of Hip and Knee Surgeons - Aahks (Associazione americana dei chirurghi dell'anca e del ginocchio).

Fondata nel 1991, riferisce una nota dell'Azienda sanitaria altoatesina, l'Aahks "è l'associazione leader a livello mondiale per l'artroplastica del ginocchio e dell'anca. Ha sede a Rosemont, in Illinois (Usa) e conta oltre 4.000 membri tra Stati Uniti, Canada e altri 37 Paesi".

I membri sono chirurghi ortopedici che eseguono interventi di protesi dell'anca e del ginocchio. L'obiettivo dell'associazione è migliorare la cura dei pazienti attraverso gli strumenti della formazione, del patrocinio e della ricerca. (ANSA).