Nëus, nuovo format per la rivista della Provincia di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - Ha un nuovo format la rivista della Provincia autonoma di Bolzano che è stata anche ribattezzata "nëus", termine ladino (o più precisamente gardenese) che significa "noi".

Curata dall'ufficio stampa, la rivista, nel nuovo formato, "si concentra sull'amministrazione provinciale e vuole dare visibilità ai diversi settori di attività della Provincia", spiega Guido Steinegger, caporedattore dell'Ufficio stampa provinciale.

"Il nome 'nëus' rispecchia questo obiettivo, perché la rivista dovrebbe essere a disposizione di tutti. Il focus è sull'informazione relativa ai servizi che la Provincia offre ai cittadini".

Per il momento la rivista reversibile, bilingue e in parte trilingue, sarà pubblicata quattro volte l'anno. Sono previsti uno o due numeri speciali per argomenti particolari. La storia di copertina del primo numero, che uscirà nei prossimi giorni, è il nuovo Piano di mobilità della Provincia, che è stato recentemente presentato al pubblico. Cinque sezioni tematiche (Natura e territorio, Vita e comunità, Lavoro ed economia, Innovazione e sostenibilità, Autonomia e reti) contengono informazioni e articoli dei vari uffici e ripartizioni. La rivista è completata da informazioni di servizio e da brevi resoconti su eventi di attualità.

"Siamo lieti che con 'nëus' ci sia di nuovo un mezzo di comunicazione cartaceo nel carnet dell'Agenzia di stampa e comunicazione", afferma la direttrice, Claudia Messner. La redazione sta già lavorando al numero estivo e a un numero speciale sui musei provinciali dell'Alto Adige, che sarà pubblicato a maggio.

La rivista non sarà disponibile solo in versione cartacea, ma anche in versione online sul portale delle news della Provincia all'indirizzo https://rivista.provincia.bz.it/it/home. (ANSA).