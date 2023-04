Girls and Boys Day, scegliere il lavoro senza stereotipi

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - "Le ragazze e i ragazzi, le donne e gli uomini dovrebbero essere incoraggiati a fare una scelta professionale libera e ponderata, al di là degli stereotipi di genere. Le scelte lavorative devono essere basate principalmente sugli interessi, sulle capacità e sui talenti personali e non sulle idee tradizionali che marchiano le diverse professioni come 'maschili' o 'femminili'. Lo afferma L'assessore all'istruzione e formazione professionale in lingua tedesca della Provincia di Bolzano, Philipp Achammer, in occasione della giornata d'azione "Girls and Boys Day".

Grazie all'iniziativa, in programma il prossimo 27 aprile, ragazze e ragazzi hanno la possibilità di entrare in contatto con i differenti ambiti professionali ed allargare le proprie prospettive. Quest'anno l'Ufficio orientamento scolastico e professionale è andato a Settequerce ed ha fatto visita a Klaus Ramoser, un truccatore permanente che mette anima e corpo in una professione tipicamente femminile. Nel corso della giornata la delegazione ha incontrato anche Sara Perathoner, anch'essa impegnata, nella sua officina di Pontives, in una professione atipica, dal punto di vista del genere: quella di carrozziere.

Attraverso dei brevi video, Klaus Ramoser e Sara Perathoner descrivono il loro lavoro auspicando, allo stesso tempo, un cambio di mentalità. I video saranno pubblicati il 27 aprile su Instagram e Facebook, in occasione della giornata "Girls and Boys Day", e potranno essere visualizzati sui siti web della Provincia dedicati alla formazione, allo studio e all'orientamento professionale. (ANSA).