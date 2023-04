Forum salute Alto Adige, riprende il ciclo di incontri

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - Avvicinare le conoscenze mediche e infermieristiche al grande pubblico, ma anche permettere alle persone colpite o ai loro familiari di raccontare le loro esperienze: questi concetti sono alla base del ciclo di conferenze "Forum Salute Alto Adige" organizzato dall'Azienda sanitaria provinciale.

Lanciata nel 2020, l'iniziativa è stata interrotta a causa della pandemia dopo un solo evento. Ora, viene ripresa. "Chi è informato, può agire al meglio per la sua salute. La conoscenza, dunque, gioca un ruolo centrale nel prevenire le malattie, sostenere attivamente la propria guarigione e riabilitazione e nell'aiutare le altre persone in caso di pericolo - dichiara il presidente della giunta provinciale e assessore alla salute, Arno Kompatscher - Questa iniziativa di rinforzo delle competenze sanitarie è quindi preziosa sotto ogni punto di vista".

In quattro serate che si terranno in altrettante località diverse e su temi sempre differenti, gli specialisti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige forniranno informazioni su cause e sintomatologie di disparati casi clinici, presenteranno le più attuali opzioni terapeutiche ed elargiranno consigli per attuare comportamenti preventivi.

La prima serata del ciclo di appuntamenti è intitolata "Endometriosi, una malattia femminile - Finalmente ne parliamo" e si svolgerà il 3 maggio, alle ore 20.00, presso il Centro pastorale di Bolzano. Il primario di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Bolzano, Martin Steinkasserer, riferirà su questa malattia cronica, che può causare forti dolori, gravi disfunzioni di organi e difficoltà ad avere figli. (ANSA).