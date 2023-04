Dolomiti Unesco: premio speciale al documentario 'Umberto Eco'

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - È andato al film-documentario "Umberto Eco - La biblioteca del Mondo", del regista Davide Ferrario il premio speciale "Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco".

Assegnato per la quarta volta durante il Bolzano Film Festival, il premio è il frutto di una collaborazione tra la Provincia di Bolzano e le associazioni Alpenverein Südtirol (Avs) e Club alpino italiano Alto Adige.

"Umberto Eco - La biblioteca del Mondo" è un film-documentario con elementi di lungometraggio che racconta della figura dello scrittore Umberto Eco e della vastissima collezione di opere antiche e moderne stipate nella biblioteca privata della sua casa milanese. "Il film del 2022, della durata di 80 minuti, è ricco di fantastiche riprese della sua collezione privata di oltre 40.000 volumi e di altre biblioteche sparse per il mondo - ha sottolineato il membro della giuria, Walter Angonese - Tuttavia, le immagini non solo rivelano questo luogo straordinario, ma trasmettono anche la sua importanza come memoria dell'umanità. Eco stesso la considerava così: un bene culturale che contribuisce a plasmare il futuro del mondo".

"Questa trasmissione di conoscenze e la loro sensibilizzazione sono elementi essenziali per un approccio lungimirante nei confronti delle Dolomiti, il nostro patrimonio mondiale Unesco - spiega Virna Bussadori, direttrice dell'ufficio natura, paesaggio e pianificazione territoriale, responsabile per la provincia di Bolzano delle Dolomiti Patrimonio Mondiale dell'Unesco - Il patrimonio mondiale delle Dolomiti è un paesaggio montano unico e allo stesso tempo molto fragile, che deve essere preservato per le generazioni future".

Oltre a "Umberto Eco - La biblioteca del Mondo" di Davide Ferrario, altri due film hanno ricevuto la nomination al premio per l'edizione 2023: il documentario austriaco "Matter out of Place" di Nikolaus Geyrhalter (2022) e il lungometraggio austro-argentino "The Klezmer Project" di Leandro Koch e Paloma Schachmann (2023). (ANSA).