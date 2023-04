La Protezione civile va nelle scuole altoatesine

(ANSA) - BOLZANO, 19 APR - "La protezione civile siamo tutti noi. Ogni cittadino fa parte della Protezione civile e deve svolgere il proprio ruolo", sottolinea l'assessore provinciale alla Protezione civile, Arnold Schuler, ribadendo la valenza del progetto "Protezione civile e scuola". "I giovani, in particolare, sono molto interessati e ricettivi rispetto ai temi della protezione civile - sottolinea Schuler - e gli insegnanti, in tal senso, rappresentano mediatori ideali per inoltrare queste conoscenze alle nuove generazioni. Il Ministero dell'Istruzione gestisce da diversi anni il progetto "Protezione civile e scuola" insieme al Dipartimento della Protezione civile provinciale. Klaus Unterweger, direttore dell'Agenzia di Protezione civile della Provincia, ha espresso il proprio ringraziamento alle scuole e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo progetto, augurandosi che anche i genitori possano affrontare con i loro figli il tema della Protezione civile.

Il personale dell'Agenzia provinciale per la Protezione civile e del Centro funzionale provinciale hanno tenuto presso il torrente Talvera una lezione sui rischi idrogeologici a circa 40 studenti di due classi quarte della scuola secondaria di secondo grado Galileo Galilei di Bolzano. La lezione si è tenuta presso il rio Fago, uno dei torrenti più importanti che potrebbero minacciare il capoluogo in caso di alluvioni e piene torrentizie, come indicato nel Piano delle zone di pericolo.

L'ultimo evento alluvionale di rilievo risale all'8 agosto 1957.

Insieme a un geologo del Comune, gli studenti hanno anche visitato il sito dove una frana, indotta dal maltempo, si è abbattuta distruggendo il 5 gennaio 2021 parte dell'Eberle a Bolzano. (ANSA).