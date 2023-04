In Alto Adige arriva un sostegno per le imprenditrici

(ANSA) - BOLZANO, 19 APR - La Provincia di Bolzano ha avviato una nuova iniziativa di promozione a favore delle imprese.

Mentre negli anni passati erano stati introdotti sussidi per l'internazionalizzazione, la digitalizzazione, la tutela dell'ambiente e l'apprendistato, il gruppo target della misura di sostegno adottata martedì 18 aprile dalla giunta provinciale sono le donne imprenditrici, lavoratrici autonome e libere professioniste. Secondo l'Istituto per la ricerca economica della Camera di Commercio (Ire), il 19,2% delle aziende, ossia 10.653 imprese produttive, sono attualmente gestite da donne.

L'assessore provinciale Philipp Achammer ha presentato oggi le linee guida delle nuove misure destinate alla promozione dell'imprenditoria femminile assieme al collega di giunta Arnold Schuler, competente per i comparti economici del turismo e dell'agricoltura. Presenti anche la direttrice della Ripartizione Economia, Manuela Defant, e l'imprenditrice Marina Rubatscher Crazzolara, che presiede il Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Bolzano.

"Finalmente è giunto il momento", ha dichiarato soddisfatto l'assessore Achammer introducendo la presentazione di "un regolamento a cui si lavorava da tempo". La pandemia aveva ritardato i lavori, ma ora la Provincia potrà sostenere imprenditrici e libere professioniste attraverso progetti mirati per la conciliazione famiglia-lavoro, riconoscendo così "l'importante ruolo economico e sociale dell'imprenditoria femminile. Non vogliamo che le donne si astengano dal lavoro autonomo o dall'imprenditoria perché non riescono a conciliarlo con la famiglia", ha detto l'assessore Achammer, perché: "La politica economica è anche una politica rivolta alle donne".

A imprenditrici, lavoratrici autonome e libere professioniste con meno di dieci dipendenti che devono sospendere la loro attività lavorativa per motivi legati a gravidanza, maternità, esigenze legate alla crescita dei figli conviventi fino all'età di dodici anni, viene data la possibilità di essere sostituite pro tempore da una persona con esperienza e professionalità nella gestione dell''impresa. Il periodo massimo di sostituzione è aumentato a 24 mesi per le gravidanze multiple.

"I contributi vengono sono concessi come aiuti 'de minimis' fino a un importo massimo di 20.000 euro" ha affermato la direttrice di Ripartizione Manuela Defabt ed ha aggiunto che "il periodo di sostituzione sino ad un massimo di 18 mesi può essere utilizzato anche in vari periodi". La misura può essere richiesta da imprenditrici o da socie la cui sede aziendale si trova in Alto Adige; territorio in cui le richiedenti devono anche svolgere in modo continuativo la loro attività professionale. Possono accedere agli aiuti lavoratrici autonome e libere professioniste che lavorano in Alto Adige, partecipanti all'impresa familiare e collaboratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa residenti in Alto Adige. (ANSA).