Assistenza ai bambini, sondaggio tra 50.000 famiglie

(ANSA) - BOLZANO, 18 APR - Saranno più di 50.000 le famiglie tra le quali sarà effettuato un sondaggio per accertare l'esigenza di prolungare gli orari di assistenza ai bambini.

L'Agenzia provinciale per la famiglia, in collaborazione con l'Istituto provinciale di statistica (Astat) e con il coinvolgimento delle tre Sovrintendenze scolastiche, ha predisposto un apposito questionario che verrà inviato ai genitori i cui figli hanno meno di tre anni o sono iscritti a una scuola dell'infanzia o ad una scuola primaria dell'Alto Adige.

Le famiglie con bambini della scuola materna e della scuola elementare riceveranno il questionario all'indirizzo e-mail indicato al momento dell'iscrizione dei figli presso il rispettivo istituto scolastico. Possono quindi compilare il questionario online i genitori i cui figli frequentano una struttura rivolta alla prima infanzia (microstrutture per la prima infanzia, asili nido o Tagesmütter). Ai genitori con figli da 0 a tre anni il questionario viene inviato per posta. È necessario compilare un questionario per ogni bambino.

Attualmente sono state contattate oltre 50.000 famiglie: più di 42.000 online e circa 13.000 per posta.

"Questo rilevamento è una delle misure concrete che stiamo adottando in termini di politica del tempo. Utilizzeremo poi i risultati come base per le prossime decisioni in materia di politica famigliare, continuando così a costruire le condizioni quadro in base alle esigenze delle famiglie", sottolinea l'assessora provinciale alla famiglia, Waltraud Deeg. (ANSA).