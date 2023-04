Nel 2022 record di tirocini estivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 APR - Nell'estate 2022 il numero di tirocini e di aziende di tirocinio, in Alto Adige, ha raggiunto un livello record. Il 9° sondaggio del Servizio mercato del lavoro della Provincia, al quale hanno partecipato circa 2.900 dei circa 6.900 tirocinanti estivi del 2022, ha rilevato come valutano la loro esperienza i tirocinanti e qual è stata la qualità dei tirocini stessi.

"Per la maggior parte, i tirocinanti attestano che le loro aziende prestano attenzione alla buona qualità dell'esperienza di tirocinio - riassume i risultati dell' indagine, Stefan Luther, direttore del Servizio mercato del lavoro - ma naturalmente c'è ancora spazio per i miglioramenti, soprattutto in considerazione della carenza di manodopera qualificata".

Sei intervistati su dieci sono molto soddisfatti della loro esperienza di tirocinio, tre su dieci sono abbastanza soddisfatti; la percentuale di tirocinanti "delusi" si aggira intorno al 10%. Nel complesso, 9 tirocinanti su 10 rifarebbero un'esperienza del genere. Il carattere formativo del tirocinio è abbastanza sviluppato: tre quarti dei tirocinanti sono stati formati regolarmente in azienda e addirittura 9 su 10 confermano di aver imparato qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda la soddisfazione per la retribuzione, la metà si dichiara soddisfatta e un altro 30% è abbastanza soddisfatto.

Le aziende utilizzano i tirocini anche per posizionarsi come datori di lavoro interessanti: ben tre quarti dei giovani hanno ricevuto un'offerta per rimanere in azienda o per lavorare di nuovo in azienda dopo aver completato la formazione. "Vorrei sottolineare che si tratta di 10 punti percentuali in più rispetto a 10 anni fa", sottolinea Luther secondo il quale "le aziende avvertono la carenza di manodopera e sfruttano la loro opportunità".

"Gli stage validi e controllati offrono ai giovani opportunità di sviluppo e sono un investimento per l'azienda. In questo modo le aziende possono conoscere i potenziali dipendenti di domani", commenta l'assessore provinciale, Philipp Achammer.

(ANSA).