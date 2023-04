Visite specialistiche nelle Rsa in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 05 APR - L'accesso ad una visita specialistica è molto difficoltoso e stressante per coloro che vivono in una residenza per anziani: il trasporto in ospedale, il tempo di attesa, l'interruzione della routine quotidiana. Per questo motivo la Croce Rossa Italiana, Comitato della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (CRI), in collaborazione con l'Associazione delle residenze per anziani (ARpA) ha lanciato un nuovo progetto e lo ha presentato oggi in una conferenza stampa presso la Residenza per Anziani di Terlano: Visite specialistiche che vengono effettuate direttamente all'interno delle residenze per anziani da medici specialisti volontari della CRI.

"Riceviamo costantemente nuove richieste. La sfida è trovare un numero sufficiente di medici volontari che si occupano dei servizi", spiega Franco Perino, specialista in dermatologia in pensione. Lui che ha assunto il coordinamento del progetto ed è anche un medico volontario del progetto. "Tuttavia, il nostro team di medici specialisti volontari sta diventando sempre più grande".

"Gli specialisti volontari sono in grado di risolvere molti dei problemi dei pazienti direttamente sul posto e di scambiare informazioni con il personale sanitario della struttura per ottenere informazioni utili alla diagnosi. Apprezziamo molto la buona collaborazione con i medici delle residenze per anziani e con il personale della struttura. È anche più facile trasmettere le informazioni ai parenti". (ANSA).