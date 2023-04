Triennale di Milano, direzione creativa a due altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 04 APR - I due grafici altoatesini Thomas Kronbichler e Martin Kerschbaumer dello Studio Mut di Bolzano sono i direttori creativi della Triennale di Milano in occasione del suo centenario.

La Triennale è la più importante esposizione europea di arte contemporanea, design, architettura, moda e comunicazione. È stata fondata nel 1923 e quest'anno festeggia il suo centesimo compleanno.

Per l'occasione, la metropoli lombarda è già tappezzata di manifesti di ogni forma e dimensione, ideati dallo studio di design di Bolzano. Su numerosi cartelloni, su interi tram, nelle stazioni della metropolitana e alle fermate degli autobus, stampati o digitali, la Triennale saluta con "This Topic", un messaggio che il team di progettazione Mut varia in molti modi.

Per spiegare l'assegnazione della direzione del progetto allo Studio Mut e della direzione del design a Kronbichler e Kerschbaumer, la direttrice della Triennale, Carla Morogallo, scrive che hanno dato al tema "quella speciale identità visiva con cui l'idea della cultura come bene comune diventa un progetto inclusivo". (ANSA).