Unibz: Job Speed Dating con 100 candidate e candidati

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Dopo una lunga pausa, si è svolto nuovamente il Job Speed Dating nel campus di Bolzano, una delle iniziative che unibz ha messo in campo per contrastare la fuga di cervelli dall'Alto Adige e trattenere forza lavoro altamente qualificata. 40 le aziende locali presenti che hanno creato un primo contatto con i candidati e le candidate.

Otto minuti di colloquio per conoscersi e "piacersi". Il Job Speed Dating è l'iniziativa di unibz, che promuove l'incontro tra aziende e studenti e studentesse e laureati e laureate e torna quest'anno dopo tre anni di assenza a causa della pandemia. La manifestazione - che si è tenuta l'ultima volta nel 2019 - è costruita su un formato collaudato che permette a studenti e studentesse (o laureati e laureate) di stabilire un primo contatto con potenziali datori di lavoro. Studenti e laureati si candidano a specifiche offerte di lavoro e tirocinio che sono state inserite in anticipo dalle aziende e dagli istituti partecipanti nel portale www.jobspeedating.it.

Job Speed Dating è riservato ai datori di lavoro che offrono tirocini o posizioni professionali nella provincia di Bolzano ed è aperto anche a chi studia o ha studiato in un'altra università diversa da unibz e vorrebbe lavorare in Alto Adige.

Partner dell'evento, organizzato dal servizio Tirocini e Placement dell'università, sono stati, come ad ogni edizione, Südtiroler Hochschülerschaft e Movimento Universitari Altoatesini. (ANSA).