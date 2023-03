In centro a Bolzano i colori e le feste della primavera

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Arte, gastronomia, laboratori creativi e tanti colori. La primavera a Bolzano riporta in piazza Walther il Mercatino di Pasqua di Spring in the City. Dal 6 al 10 aprile, dunque, ecco cinque giornate che vedranno trenta espositori proporre prelibatezze gastronomiche e prodotti artigianali di grande fattura.

Arte, musica, teatro e cinema. Bolzano in Fiore Arte porta in città un cartellone di eventi dal 14 aprile al primo maggio.

Tre settimane intense ed affascinanti collegate dal fil rouge del rapporto del capoluogo altoatesino con il verde. Torna anche quest'anno la Festa dei Fiori in piazza Walther. Dal 29 aprile al primo maggio spazio all'edizione numero 133 con tanti espositori e le iniziative di VeloFlora. Le iniziative sono state presentate questa mattina a Bolzano. (ANSA).