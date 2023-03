Fascicolo Sanitario Elettronico, nuovo servizio di notifica

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - A partire da lunedì 3 aprile, sarà attivo un nuovo servizio di notifica via mail e SMS all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico. Tutte le persone iscritte al Servizio sanitario provinciale che hanno lasciato i propri recapiti sul portale "My Civis" in futuro verranno informate su documenti presenti nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) attraverso un nuovo servizio di notifica. La notifica sarà inviata via SMS e via e-mail non appena un nuovo documento clinico sarà disponibile all'interno del FSE, ad eccezione delle prescrizioni dematerializzate, o non appena qualcuno effettuerà un accesso al FSE. La funzione di notifica può essere disattivata modificando le impostazioni su "MyCivis" (https://my.civis.bz.it/) alla voce "Notifiche".

Nel fascicolo sanitario elettronico vengono conservati documenti clinici, ad esempio i risultati degli esami del sangue o le prescrizioni dematerializzate. Inoltre, è possibile eseguire la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Il fascicolo sanitario elettronico può essere attivato da tutte le persone iscritte al Servizio sanitario provinciale. L'attivazione del FSE può essere effettuata tramite la Carta Servizi, l'identità digitale (SPID) oppure tramite la carta d'identità elettronica (CIE). (ANSA).