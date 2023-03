Progetto pilota per una comunità energetica a Lana

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - Il comune di Lana, con oltre 12.000 abitanti, e la Federazione Energia Alto Adige SEV stanno progettando la più grande comunità energetica dell'Alto Adige.

"Lo scopo della nostra comunità energetica è quello di produrre insieme energia rinnovabile e di consumarla insieme nel nostro comune. Per noi si tratta di un progetto per l'energia e per il clima orientato principalmente al bene comune e non agli interessi economici di pochi soggetti" spiega Harald Stauder, sindaco del comune di Lana. "La Federazione Energia Alto Adige si occupa di tutti i settori dell'industria energetica con la sua ampia offerta di servizi - dal commercio di energia elettrica fino alla fatturazione ai clienti finali - ed è quindi un partner ideale per questo progetto" afferma il direttore della SEV Rudi Rienzner.

Il primo passo per avviare la comunità energetica "Energia Lana" - che sarà presentata nel corso di un incontro con i cittadini presso la Casa Raiffeisen di Lana il 21 marzo alle 19:30 - è l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici di proprietà del Comune e l'utilizzo dell'energia solare "verde" così prodotta da parte delle abitazioni private e delle aziende di Lana. Questi tetti pubblici sono stati esaminati e valutati nelle scorse settimane dal fornitore di servizi energetici Energytech nell'ambito di uno studio tecnico di progetto, così una nota. (ANSA).