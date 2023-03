Sanità: Cot di Bolzano, in 4 mesi più di 80 prese in carico

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAR - Dallo scorso 5 dicembre 2022 è operativa la prima Centrale operativa territoriale (Cot) di Bolzano, situata nel distretto sanitario di Gries-San Quirino.

Le Cot - in tutto saranno cinque suddivise nei quattro comprensori - costituiscono un "hub" di coordinamento tra attività sanitarie, sociosanitarie e territoriali. In stretta collaborazione con gli ospedali e la rete emergenza-urgenza, fungono da raccordo tra professionalità coinvolte e servizi sociosanitari erogati ai cittadini.

Al 3 marzo 2023, sono 200 le segnalazioni pervenute alla Cot: 83 sono state già prese in carico dai servizi infermieristici distrettuali, altri 50 pazienti stazionavano presso strutture convenzionate, in attesa della dimissione e della presa in carico a domicilio. Sono invece 67 le segnalazioni a cui non è stato fatto seguito per sopraggiunto decesso della o del paziente, in quanto l'assistenza domiciliare non era più necessaria oppure perché i soggetti sono stati ricoverati in via definitiva presso una struttura residenziale.

Attualmente, la Cot di Bolzano sta coprendo anche le segnalazioni provenienti dalla Bassa Atesina, che disporrà di una sua Centrale non appena sarà pronta la struttura adibita ad ospitarla: in questo caso, il traguardo è attivarla entro il 2026.

Per quanto riguarda le dimissioni protette, i reparti dell'Ospedale provinciale di Bolzano attivati fino ad oggi sono 15 : geriatria, dermatologia, pneumologia, otorinolaringoiatria, chirurgia, neurochirurgia, nefrologia, ginecologia, cardiologia, neurologia, medicina interna, chirurgia vascolare, malattie infettive, ematologia e astanteria. Da lunedì prossimo si aggiungeranno pediatria, terapia intensiva neonatale e l'Hospice.

"Al momento, il processo prevede segnalazioni da parte dei reparti ospedalieri verso il territorio - spiega la coordinatrice infermieristica aziendale, Barbara De Rossi - con l'attivazione del servizio infermieristico domiciliare. In itinere, abbiamo anche constatato che diversi pazienti, prima di tornare a casa, stazionano presso strutture riabilitative convenzionate per circa 2-3 settimane. 'Intercettandoli' preventivamente e, dopo aver valutato se il paziente ne ha effettivamente bisogno, organizziamo l'assistenza domiciliare.

Si tratta di persone che precedentemente potevano non essere seguite una volta dimesse dalla struttura, con il rischio di vederle nuovamente ricoverate in ospedale o al pronto soccorso in un breve lasso temporale". (ANSA).