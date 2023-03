Salute: microchirurgia, a Bolzano 100 trapianti in 5 anni

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAR - All'Ospedale di Bolzano, negli ultimi cinque anni, sono state effettuate 100 ricostruzioni complesse microchirurgiche del distretto cervico-facciale e questo traguardo ha permesso al reparto di otorinolaringoiatria di diventare uno dei centri con maggior esperienza in Italia. Lo riferisce l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

I tumori che colpiscono la zona cervico-facciale, ed in particolare il cavo orale, sono in aumento. In provincia di Bolzano, l'incidenza di 17 persone colpite ogni 100.000 abitanti, è fra le più alte d'Italia.

"La ricostruzione dell'organo con tessuti presi da un'altra parte del corpo e trasferiti, come un vero e proprio trapianto, grazie alla tecnica microvascolare - spiega una nota - permette di effettuare trattamenti ontologicamente più ampi e allo stesso tempo conservativi della funzione. La tecnica microchirurgica realizza di fatto un trapianto di organo su sé stessi".

"Grazie alle capacità e all'esperienza dei collaboratori e delle collaboratrici coinvolti in queste complesse operazioni - commenta il direttore generale, Florian Zerzer - questi pazienti riavranno letteralmente il loro volto. E con esso una vita che prima non sembrava più possibile. Sono molto fiero che tali sviluppi medici siano possibili anche nell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige".

"I risultati ottenuti ci devono incoraggiare a proseguire con fermezza su questa strada - aggiunge il direttore sanitario, Josef Widmann - trovando la formula giusta per il coinvolgimento reciproco ottimale di tutti i comprensori sanitari. Il nostro unico obiettivo centrale è quello di migliorare l'assistenza sanitaria offerta a tutta la cittadinanza dell'Alto Adige, che deve essere garantita dal servizio sanitario pubblico". (ANSA).