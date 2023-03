Unibz: in 600 alla giornata di porte aperte

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAR - Dopo quattro anni, è tornato l'Open Day, nel campus di Bolzano. 600 potenziali futuri studenti e studentesse hanno seguito in presenza e online le presentazioni dell'offerta formativa trilingue dei tre campus dell'ateneo altoatesino.

L'Open Day è il momento in cui l'università si apre a chi è interessato ad iscriversi ai suoi corsi di laurea. Nel corso di poche ore, gli studenti e studentesse delle scuole superiori e i laureati e laureate di primo livello hanno l'opportunità di conoscere dall'interno la Libera Università di Bolzano, nei corridoi e nelle aule del campus di Bolzano. Si tratta del principale evento di orientamento - che si aggiunge alle visite nelle scuole, all'orientamento continuo durante tutto l'anno e alla partecipazione alle fiere della formazione in Italia e Germania - studiato per convincere chi deve decidere il percorso di formazione più adatto alle sue inclinazioni e aspirazioni.

Oggi, venerdì 3 marzo, tra le 8.30 e le 14.00, ai 600 iscritti e iscritte all'vento è stata offerta un'ampia panoramica dell'università con i suoi programmi di laurea triennale. Le potenziali matricole hanno assistito alle presentazioni di tutti i corsi di laurea triennali e hanno avuto la possibilità di visitare i laboratori, gli atelier della Facoltà di Design e Arti e gli studentati della città di Bolzano, potendo raccogliere informazioni sulle particolarità dello studio universitario in tre lingue. Inoltre, hanno potuto ottenere informazioni su un'ampia gamma di argomenti (borse di studio, soggiorni all'estero, tirocini e lavoro durante gli studi, ecc.) agli stand delle singole facoltà, dei servizi e di altri partner. (ANSA).