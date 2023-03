Per Provincia di Bolzano archiviazione dati centralizzata

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAR - In Alto Adige tutti i dati raccolti negli uffici della pubblica amministrazione - delle dimensioni di un petabyte - confluiranno in un unico centro.

"Non stiamo parlando di un volume di dati in terabyte, ma in petabyte", afferma Josef Thomas Hofer, direttore della Ripartizione informatica.

Eppure un petabyte corrisponde all'inimmaginabile cifra di 1000 therabyte o di un milione di gigabyte: una quantità di dati quasi ingestibile. Attualmente nel data center, gestito da Informatica Alto Adige, sono gestiti 5,15 petabyte di dati; alla fine del progetto saranno il doppio, ovvero 11,2 petabyte.

Questo progetto è nato da una decisione della Giunta provinciale dello scorso luglio. "I dati sono un importante terreno fertile per il futuro. Pertanto, è importante mantenerne il più possibile la gestione nelle proprie mani e investire risorse in essa", afferma il presidente, Arno Kompatscher. Inoltre, la sicurezza dei dati è un requisito che può essere soddisfatto solo con una competenza integrata.

L'obiettivo dichiarato è quello di riunire tutti i dati digitali della Pubblica Amministrazione in Alto Adige - degli Uffici Provinciali, dei Servizi Sanitari, dei Comuni, delle Comunità Comprensoriali - in un unico Data Center. "Non stiamo parlando di migrazione dei dati, ma di consolidamento. I dati saranno raccolti in un luogo che attualmente soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza informatica - in gergo tecnico, Data Center di tipo A", spiega Hofer. Questo centro dati si trova in via Siemens a Bolzano, e c'è anche un centro dati di backup a Brunico.

All'evento inaugurale di oggi, a cui hanno partecipato il presidente della giunta provinciale Arno Kompatscher e il direttore generale della Provincia, Alexander Steiner, è stato tracciato il percorso di questo progetto interstrutturale. "La nostra strategia è semplificare, fidarsi, tralasciare il superfluo", ha detto Steiner. Un centro dati comune per tutta la Pubblica amministrazione altoatesina, in cui confluiscono risorse finanziarie e umane, è in grado di farlo. Tutte le parti interessate devono avere la necessaria fiducia nei tecnici e condividere e sostenere la strategia comune, in modo da poter tralasciare il superfluo e creare un'amministrazione digitale più snella e semplice. (ANSA).