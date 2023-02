Direzione istruzione ladina, inaugurata nuova sede a Ortisei

(ANSA) - BOLZANO, 21 FEB - È stata inaugurata ad Ortisei la nuova sede distaccata della Direzione istruzione e cultura ladina. La sede si trova nelle immediate vicinanze delle scuole medie e superiori. "Grazie alla nuova sede distaccata una serie di servizi possono ora essere offerti direttamente in Val Gardena", ha sottolineato Daniel Alfreider, assessore provinciale ladino, che ha inaugurato ufficialmente la nuova sede insieme a Edith Ploner, responsabile della Direzione istruzione e cultura ladina.

"Assicurare posti di lavoro locali nelle valli ladine - ha detto Alfreider - è un passo importante per promuovere la cultura, la scuola e l'istruzione ladina e rafforzare la comunità." Il progetto della sede distaccata è stato avviato nel 2021 per rispondere all'esigenza di un servizio locale e di una sede con sale riunioni. Attualmente, a Ortisei lavorano cinque dipendenti: l'ispettrice per le scuole materne, l'ispettrice per l'educazione religiosa, due dipendenti del reparto pedagogico e un dipendente del Centro di competenza per l'inclusione e la consulenza. (ANSA).