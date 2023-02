Frauenhofer Italia, partner del progetto europeo Chek

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - L'Istituto Fraunhofer Italia, società estera indipendente della Fraunhofer-Gesellschaft, con sede a Bolzano supporta le piccole e medie imprese locali nei loro progetti di ricerca e sviluppo attraverso servizi formulati su misura in ambito Digitalizzazione&Automazione per il manifatturiero, l'artigianato e l'edilizia.

Frauenhofer Italia è anche partner del progetto europeo Chek - Change toolkit for digital building permit" (Horizon 2020 - Innovation Action) che si concentra sullo sviluppo di metodi, strumenti e processi innovativi per la digitalizzazione delle procedure di concessione edilizia. Un progetto di ampio respiro, con obiettivi ambiziosi e che prevede una forta collaborazione tra numerosi partner europei.

Fraunhofer Italia è partner di Chek assieme all' Universitá TU di Delft, l'Universitá di Brescia e l'Universitá di Minho (Portogallo). Oltre a questi enti di ricerca, collaborano e mettono a fattor comune le loro competenze societá di sviluppo software, studi di architettura e design, aziende edili e i comuni di Praga, Lisbona, Ascoli Piceno e Vila Nova de Gaia (Portogallo). Proprio dalla raccolta e dall'analisi del contributo e dei dati forniti da questi comuni, si é sviluppata l'indagine del progetto Chek che ha come obiettivo quello di efficientare il processo di concessione edilizia migliorandone la trasparenza, l'accuratezza e la velocitá.

Nei prossimi giorni, presso l'Universitá TU di Delft, avrá luogo la prima riunione in presenza di tutti i partner del progetto Chek. "Sará questa un'ottima occasione di approfondimento e di scambio diretto tra chi si confronta quotidianamente con le tematiche principali di questo progetto," si legge in una nota di Frauenhofer Italia. (ANSA).