Formazione in loco per le Commissioni valanghe

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - Il servizio prevenzione valanghe è una componente importante della gestione del rischio valanghe", sottolinea l'assessore provinciale alla Protezione civile Arnold Schuler. "Le commissioni valanghe valutano il pericolo valanghe a livello locale e garantiscono supporto al sindaco in qualità di organo consultivo nella gestione del pericolo sul proprio territorio di competenza". Se il pericolo valanghe diventa acuto, vengono adottate misure di protezione come, ad esempio, la chiusura di strade, di piste da sci o da slittino o l'evacuazione di edifici a rischio", continua l'assessore.

"Nelle scorse settimane abbiamo tenuto a Cadipietra in Valle Aurina e a Plan in Val Passiria, corsi di formazione teorici e pratici sulle valanghe", riferisce la direttrice dell'Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe della Provincia Michela Munari: "In questi corsi vengono forniti ai membri delle commissioni valanghe - che svolgono un importante e complesso compito per la sicurezza del loro territorio - importanti informazioni e strumenti di valutazione attuali. "Le commissioni valanghe comunali dell'Alto Adige possono già contare su personale con conoscenze in questo campo, come ad esempio guide alpine, membri del soccorso alpino, collaboratori del servizio strade o forestali. Il programma dei corsi comprende nivologia e teoria delle valanghe, raccomandazioni pratiche e piani delle zone di pericolo nonché l'uso di attrezzature di sicurezza come l'ARTVA (Apparecchio Ricerca Travolti Valanga), sonda e pala.

