A Bolzano Centro di riuso per oggetti e mobili dismessi

A Bolzano in via Comini 16 in zona commerciale a Bolzano sud, è attivo un "Centro di riuso" per oggetti dismessi, ma in buono stato. Un punto di riferimento anche fisico dove poter donare e/o trovare oggetti di qualsiasi tipo, soprattutto mobili messi gratuitamente a disposizione della comunità. Il Centro di riuso è strutturato in vari servizi: tra questi, il magazzino di via Comini dove vengono stoccati gli oggetti in attesa di essere richiesti. Ci sono poi gli annunci online attraverso i quali vengono messe in contatto domanda ed offerta di arredi, cose varie ed oggetti riutilizzabili.

Infine le Feste degli ingombranti, organizzate durante l'anno nelle strade e nelle piazze cittadine: una sorta di vera e propria vetrina di quartiere del riuso. Primo appuntamento di quest'anno, sabato 18 marzo in pi azza M.Casagrande, quindi sabato 15 aprile in piazza Montessori, sabato 13 maggio in piazza Ziller (via Roma/Eurospar) e sabato 10 giugno in piazza Mazzini.

Quest'oggi alla vigilia di M'illumino di meno, "Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili" lanciata 20 anni fa e tutt'ora sostenuta dal programma radiofonico "Caterpillar" di Radiodue, l'Assessora all'Ambiente del Comune di Bolzano Chiara Rabini ha presentato nella sede di via Comini, il Centro di riuso del capoluogo. Un servizio che non è uno sgombero cantine è stato sottolineato, ma un opportunità per dare o ridare nuova vita ad oggetti per lo più ingombranti usati, ma ancora in buono stato e/o funzionanti.

Al momento del ritiro a domicilio, hanno ricordato anche i tecnici responsabili Renato Spazzini, direttore dell'Ufficio Ambiente del Comune e Reinhold Burchia Consulente Ambientale dell'amministrazione comunale, viene fatta una valutazione per capire se un oggetto sia in condizioni adeguate al riuso o meno.

