Pillole digitali,un aiuto per usare i nuovi servizi comunali

Col nome di "Pillole digitali", l'assessorato all'innovazione digitale del comune di Bolzano lancia una serie di incontri rivolti in particolare ai più anziani ed alle persone che intendono avvicinarsi al mondo digitale.

L'obiettivo, spiega una nota, è offrire "sostegno dei cittadini nell'approccio ai servizi comunali digitali".

"L'alfabetizzazione digitale è una grande sfida sulla quale l'amministrazione comunale pone un grande accento ed una grande attenzione sia sul piano tecnico, ossia procedendo in maniera spedita in un ampio processo di digitalizzazione dei vari servizi comunali, che nella relativa sensibilizzazione sul tema", sottolinea l'assessore Angelo Gennaccaro. Si tratta, aggiunge, di "un processo complicato, ma che non può lasciare indietro nessuno. Compito e obiettivo dell'amministrazione comunale è accompagnare i cittadini in un processo di conoscenza non così semplice".

Il primo incontro è in programma lunedì 13 febbraio alle 17.30 nella "Sala Fronza" in via Dalmazia 30/c sul tema: "E.mail e gestione dei documenti", appuntamento replicato in lingua tedesca il 27 febbraio alla Sala Kolping di Largo Kolping 3.

Quindi il 13 marzo nuovamente nella Sala Fronza con "replica" in lingua tedesca alla Kolpinghaus il 27/3 con focus sull'identità digitale ed i servizi online.

Agli interessati è data anche l'opportunità di incontrare gli operatori specializzati dello sportello digitale nei centri civici "Gries S.Quirino" in piazza Gries 18, il martedì dalle 8.30 alle 13.00, e nel centro civico "Europa-Novacella" in via Dalmazia 30/c, il giovedì dalle 14.00 alle 17.30, prenotando un incontro individuale al numero 0471 997808.

Gennaccaro ricorda, infine, "DigitalBZ", la rete di supporto formata dai centri civici e da numerose associazioni per affiancare i cittadini nell'utilizzo dei mezzi informatici necessari per comunicare con la pubblica amministrazione e poter usufruire dei nuovi servizi online disponibili 24 ore su 24.

