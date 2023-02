Noi Techpark, sono ormai 89 le realtà insediate nell'hub

(ANSA) - BOLZANO, 06 FEB - Tre imprese e sei start-up arricchiscono il Noi Techpark, portando a 89 il numero complessivo delle realtà insediate nell'hub. Le new entries potranno sviluppare i loro progetti di ricerca e sviluppo, usufruendo della collaborazione con gli Istituti di ricerca, l'Università e le imprese che già operano al Noi.

Tra le nuove arrivate spicca Reveon, start-up che dopo aver superato con successo il programma di pre-incubazione durato 4 mesi, sta ora sviluppando il suo prototipo nello Start-up Incubator: una moto off-road completamente elettrica pensata sia per lo sport di alto livello che per la circolazione in strada.

La mobilità elettrica è uno dei temi chiave del settore automobilistico. Una sfida che Reveon sta trasportando nel campo delle moto grazie a una batteria innovativa che lavora in combinazione con soluzioni di software intelligenti e di controllo tramite app.

Guarda invece al mondo dell'alimentazione sana e rispettosa dell'ambiente The Garum Project, start-up che vuole rafforzare la cooperazione con gli attori della ricerca e i laboratori del Noi per produrre con la fermentazione un insaporitore liquido.

Il condimento sarà ricco di sostanze nutritive e sarà prodotto a partire dai sottoprodotti della lavorazione degli alimenti.

Servirà come aromatizzante o come sostituto del sale e del brodo.

Dal mondo delle imprese per le imprese arriva, infine, Symphonie Prime: un'associazione di aziende tecnologiche altamente specializzate che lavorano allo sviluppo di un modello imprenditoriale aperto. Questo modello si basa sul networking tra aziende all'insegna dell'open innovation; si inserisce quindi perfettamente nel fil rouge del Noi Tech-park dato che lo scambio e la cooperazione interdisciplinare favoriscono la competitività.

"Il Noi sta crescendo, non solo in termini di spazi - a maggio aprirà il Noi Techpark a Brunico, il prossimo anno inaugureremo la nuova Facoltà di Ingegneria di unibz e due moduli di espansione per aziende private e laboratori - ma soprattutto in termini di aziende innovative, idee imprenditoriali lungimiranti e professionisti/e altamente qualifi-cati/e. Tutto ciò per noi è motivo di soddisfazione, perché dimostra che il Noi sta diventando sempre più il punto di riferimento dell'innovazione in Alto Adige", afferma la presidente di Noi Techpark Helga Thaler. (ANSA).