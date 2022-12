Würth Italia, con Caritas pozzo in Kenya per 200 persone

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - Würth Italia, in collaborazione con la Caritas altoatesina, sostiene la realizzazione di un pozzo nel villaggio di Witu, in Kenya, che sarà in grado di servire circa 200 persone entro un raggio di 2 km.

"L'iniziativa - spiega una nota - rientra nella più ampia strategia di Würth Italia orientata agli obiettivi di sviluppo sostenibile che comprendono sia la sfera sociale che quella ambientale".

"Il nostro impegno per uno sviluppo più sostenibile, in questo caso, parte da chi ne ha più necessità - spiega Harald Santer, direttore commerciale dell'azienda - Finanziare la realizzazione di un pozzo in Kenya permetterà di garantire un futuro migliore a delle comunità in difficoltà".

"I periodi di siccità in Kenya negli ultimi anni sono diventati sempre più lunghi a causa degli effetti negativi dei cambiamenti climatici, rendendo la vita agli abitanti di queste zone ancora più difficile - sottolineano la direttrice della Caritas altoatesina, Beatrix Mairhofer, e Sandra D'Onofrio del servizio mondialità che coordina i progetti Caritas all'estero - Avere accesso ad un pozzo senza dover percorrere molti chilometri per raggiungere una fonte d'acqua fa spesso la differenza tra vita e morte per queste popolazioni". (ANSA).