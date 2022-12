Premi scientifici Alto Adige ad Antenhofer e De Massis

(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - Per onorare i risultati scientifici di spicco ottenuti da scienziati altoatesini, la Provincia di Bolzano assegna ogni anno pari i Premi scientifici dell'Alto Adige "Research Award" e "Women in Science" e ogni anno dispari il "Junior Research Award". Oggi, al NOI Techpark di Bolzano, sono stati consegnati i premi ai vincitori di quest'anno, Christina Antenhofer e Alfredo De Massis. Per il presidente Arno Kompatscher, i due vincitori del premio sono importanti modelli e fonti d'ispirazione: "I vincitori di quest'anno sono accomunati dalla passione per i rispettivi campi di ricerca, che trasmettono anche ai loro studenti. Con il loro impegno danno un importante contributo al nostro settore scientifico, al territorio e al suo tessuto economico e sociale.

Questi premi sono non solo un riconoscimento per il loro lavoro, ma vogliono anche essere un segno del nostro investimento nella ricerca in Alto Adige".

"Coerenza e determinazione" sono le due qualità che contraddistinguono la storica medievista Christina Antenhofer, ha dichiarato il laudatore, Paul Videsott, preside della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano.

È una "Donna nella scienza" che si occupa di "Donne nella sua scienza" e quindi una vincitrice ideale del premio "Women in Science", ha affermato Videsott. Christina Antenhofer stessa ha descritto la sua spinta alla ricerca con il suo interesse per le persone e la loro storia. Antenhofer è professoressa di storia medievale presso l'Istituto di Storia dell'Università Paris Lodron di Salisburgo e si occupa, tra l'altro, di donne e immagini di donne nelle aree culturali di lingua tedesca e italiana. Il Premio scientifico altoatesino "Donne nella scienza" la incoraggia nel suo lavoro, compreso quello di promuovere le donne (e gli uomini) nella ricerca e di continuare a lavorare sulle relazioni nelle regioni di lingua tedesca e italiana.

Nel suo lavoro, l'economista Alfredo De Massis si occupa delle imprese familiari e di come vengono organizzate le successioni aziendali. La rilevanza pratica del suo lavoro è importante per lui, così come il collegamento tra ricerca e insegnamento: "Siamo riusciti ad ancorare bene la Libera Università di Bolzano in questo ramo della ricerca con il nostro lavoro, anche a livello internazionale", ha sottolineato De Massis. Il professore di Sociologia Mario Diani dell'Università di Trento, nel suo elogio, ha sottolineato l'alto valore di attualità del lavoro di ricerca di Alfredo De Massis e il fatto che il ricercatore è riuscito a raggiungere una grande notorietà scientifica già in giovane età. Per questo è stato giustamente insignito del "Research Award" dalla Provincia di Bolzano.

Alfredo De Massis insegna alla Libera Università come professore di Entrepreneurship & Family Business ed è direttore del Centre for Family Business Management. (ANSA).