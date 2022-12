Banda ultralarga, da Cdp 150 milioni a Provincia Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 16 DIC - Sono quasi 80.000 le nuove unità immobiliari che verranno raggiunte dalla rete in fibra ottica grazie al finanziamento da 150 milioni di euro erogato da Cassa depositi e prestiti (Cdp) alla Provincia di Bolzano per l'aumento di capitale di Infranet, la società partecipata dall'ente, che si occupa della gestione, pianificazione e manutenzione dell'infrastruttura digitale su tutto il territorio altoatesino.

Le risorse consentiranno all'azienda di attuare gli investimenti necessari a proseguire nella progettazione e nella realizzazione della rete a banda ultralarga, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2026 circa 120.000 unità immobiliari - ad oggi, sono circa 41.000 gli immobili serviti - e offrire così a tutti gli operatori telefonici l'accesso a una moderna rete in fibra ottica.

"La digitalizzazione e la connessione sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Il nostro obiettivo è quindi quello di offrire una connessione internet veloce e moderna nel modo più capillare possibile. Solo in questo modo possiamo essere preparati per il futuro e rimanere competitivi", sottolinea il presidente della Provincia, Arno Kompatscher.

