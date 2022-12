Valanghe, da oggi aggiornamenti quotidiani del bollettino

(ANSA) - BOLZANO, 09 DIC - Da oggi, ogni giorno alle ore 17.00, gli esperti dei Servizi prevenzione valanghe delle Regioni e Province autonome dell'Euregio - Alto Adige, Tirolo e Trentino - forniranno le previsioni per il giorno successivo sul sito https://valanghe.report. "Durante i mesi invernali, il Bollettino valanghe si è rivelato una fonte d'informazione importante e affidabile sia per gli appassionati di sport invernali che per gli aspetti rilevanti per la Protezione civile", sottolinea Michela Munari, direttrice dell'Ufficio provinciale meteorologia e prevenzione valanghe. Lo scorso inverno, il bollettino valanghe dell'Euregio è stato visitato quasi due milioni di volte.

L'interesse per lo sci alpinismo e il fuoripista continua ad aumentare e ad attirare in montagna numerosi appassionati di sport e natura, spiega l'assessore provinciale alla Protezione civile, Arnold Schuler: "Faccio appello a tutti gli sciatori affinché pianifichino attentamente le loro gite, indipendentemente dalla loro esperienza".

Nei prossimi giorni si raccomanda ancora cautela, per due motivi: in molti casi c'è poca neve e quindi c'è il rischio di lesioni dovute all'impatto con sassi e rocce; inoltre, dove c'è più neve, cioè soprattutto nelle aree con accumuli eolici, vi trovano spesso zone di pericolo a causa del manto nevoso instabile. È quindi importante evitare gli accumuli eolici, in particolare sui pendii ripidi. Nonostante la poca neve, in alcune zone le condizioni sono già piuttosto sfavorevoli.

