L'EuregioFamilyPass ha 5 anni, emesse 180.000 carte vantaggi

(ANSA) - BOLZANO, 02 DIC - Cinque anni fa, l'EuregioFamilyPass Alto Adige è stato ampliato per includere la funzione Euregio, in modo che ai 380 partner altoatesini se ne aggiungessero altri 180 provenienti dal Tirolo e dal Trentino.

Attualmente sono 30.500 gli EuregioFamilyPass Alto Adige utilizzati attivamente nella Provincia di Bolzano, e in totale sono stati emessi 180.000 pass in tutta l'Euroregione.

I presidenti di Alto Adige, Tirolo e Trentino sono soddisfatti dell'esito positivo della carta. "Con l'estensione all'intera regione europea, l'EuregioFamilyPass è stato potenziato in modo massiccio. Offre alle famiglie partecipanti numerose offerte in tutte e tre le Province, che possono essere sfruttate particolarmente bene in tempi di inflazione - che si tratti di una visita al museo, di un ingresso scontato alla pista di pattinaggio o di uno sconto sul menu per bambini al ristorante", afferma il presidente altoatesino, Arno Kompatscher, in rappresentanza dei suoi omologhi Anton Mattle e Maurizio Fugatti.

Anche Waltraud Deeg, assessora alla famiglia della Provincia di Bolzano, è convinta del valore della carta vantaggi per le famiglie: "La carta vantaggi offre alle famiglie momenti familiari transfrontalieri ed è un grande progetto comune dell'Euregio".

L'assessora segnala la familyApp Alto Adige, che elenca tutti i 560 attuali partner vantaggi dell'Euregio su una mappa panoramica e per categoria. Chi non ha ancora l'EuregioFamilyPass Alto Adige e ne possiede i requisiti (genitore con almeno un figlio minorenne) può richiederlo in modo semplice e non burocratico tramite il portale web https://www.suedtirolmobil.info/it/. (ANSA).