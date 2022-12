Passante ferroviario della Val di Riga, firmato l'accordo

(ANSA) - BOLZANO, 01 DIC - Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, e la commissaria straordinaria di Rfi, Paola Firmi, hanno sottoscritto l'accordo per la costruzione del passante ferroviario della Val di Riga. La commissaria ha così potuto emettere l'ordinanza di approvazione del progetto definitivo. I lavori inizieranno nell'estate del 2023.

L'investimento economico complessivo del progetto è di circa 200 milioni di euro, finanziato anche con fondi Pnrr.

"L'obiettivo della nostra politica di mobilità è sempre stato quello di adeguare i servizi di trasporto pubblico alle esigenze dei cittadini - ha sottolineato Kompatscher - La costruzione del passante ferroviario della Val di Riga è uno dei più grandi e importanti investimenti nell'infrastruttura della mobilità dell'Alto Adige ed è esattamente l'investimento giusto al momento giusto per migliorare in modo sostenibile e significativo l'offerta e il servizio per i cittadini".

"L'approvazione del progetto definitivo per il passante ferroviario della Val di Riga è un passo fondamentale per la realizzazione del progetto e per collegare la linea ferroviaria San Candido-Fortezza direttamente con la linea Verona-Brennero tra Rio di Pusteria e Bressanone - ha osservato Firmi - L'attivazione di questo nuovo collegamento ferroviario non solo garantisce tempi di percorrenza più brevi tra Bressanone e Rio di Pusteria, ma rientra anche nell'infrastruttura funzionale prevista per la mobilità nell'ambito della candidatura dell'Italia per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina del 2026".

Il passante ferroviario della Val di Riga, lungo quasi quattro chilometri, passa sotto l'autostrada del Brennero A22 e la statale del Brennero in una galleria lunga 800 metri, attraversa il fiume Isarco con un ponte ad arco lungo 172 metri, costeggia la strada statale della Val Pusteria per oltre un chilometro e si collega quindi con una galleria lunga 350 metri e la nuova fermata di Naz-Sciaves alla linea ferroviaria esistente. (ANSA).