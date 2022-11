Bus a idrogeno, Asstra s'informa sull'esperienza di Sasa

(ANSA) - BOLZANO, 28 NOV - I rappresentanti dell'Associazione nazionale di trasporti Asstra, il 12 e 13 dicembre prossimi, incontreranno a Bolzano il gruppo di lavoro "Autobus a Idrogeno" di Sasa, l'azienda in-house della Provincia e dei comuni di Bolzano, Merano e Laives.

"Se vogliamo raggiungere gli obiettivi climatici, il trasporto pubblico locale e con esso le propulsioni prive di emissioni svolgono un ruolo importante - spiega l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider. "Con la nostra società in-house Sasa, abbiamo un importante partner nel campo dell'innovazione per testare nuove tecnologie, implementarle con successo e fare così progressi concreti nel campo della decarbonizzazione", aggiunge Alfreider.

Sasa è la prima azienda di trasporto pubblico in Italia ad avere una flotta di autobus a idrogeno e molti anni di esperienza pratica. "Ci sono continui progressi tecnici nel campo delle varie propulsioni a emissioni zero e siamo in costante contatto con numerosi produttori per essere aggiornati.

Abbiamo sempre sottolineato che siamo aperti alla tecnologia e pianifichiamo i nostri investimenti di conseguenza", sottolinea l'assessore.

Attualmente, 12 dei circa 400 autobus della Sasa funzionano ad idrogeno. 13 autobus elettrici sono in circolazione a Bolzano e Merano. La maggior parte della flotta di Sasa è ancora costituita da autobus ibridi diesel. Nei prossimi anni, la percentuale di autobus elettrici e ad idrogeno verrà ulteriormente ampliata.

Nel 2022, oltre 30 aziende del settore della produzione di idrogeno e della costruzione di stazioni di rifornimento di H2, nonché operatori del trasporto pubblico come Amt Genova e Act Venezia, hanno visitato Sasa presso il deposito di Bolzano.

"Negli ultimi anni, Sasa si è affermata come un importante centro di competenza per gli autobus a idrogeno nel trasporto pubblico", spiega la presidente di Sasa, Astrid Kofler. "Siamo molto lieti di dare il benvenuto ai più importanti rappresentanti del settore Asstra alla loro conferenza annuale a Bolzano e di condividere il nostro know-how e la nostra esperienza", aggiunge Kofler. (ANSA).