Alimentare: Dop e Igp in Trentino Alto Adige valgono 1 mrd

(ANSA) - BOLZANO, 23 NOV - In Trentino-Alto Adige le filiere Dop e Igp hanno un peso pari al 33% sul valore complessivo del settore agroalimentare (a livello italiano la quota è del 21%).

Lo rileva il Rapporto Ismea-Qualivita 2022 sulla Dop economy italiana, che descrive un settore in grande crescita che vale, sul piano nazionale, 19,1 miliardi di euro.

In Trentino-Alto Adige si contano 29 prodotti Dop, Igp ed il settore nel suo complesso genera un impatto economico pari a 1.013 milioni di euro nel 2021 (più 7,1% sul 2020) grazie al lavoro di 21.601 operatori, che ne fanno la settima regione in Italia per valore delle filiere Dop Igp. A Bolzano il ritorno economico Dop Igp è di 530 milioni di euro a Trento di 483 milioni di euro. (ANSA).