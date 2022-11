Trauttmansdorff chiude la stagione con 386.800 visitatori

(ANSA) - BOLZANO, 16 NOV - I Giardini di Castel Trauttmansdorff e il Touriseum chiudono con successo la stagione 2022. 386.800 persone da più di 68 paesi diversi hanno visitato Trauttmansdorff quest'anno, in media 1.700 al giorno. „Con questi numeri, stiamo consolidando i successi ottenuti prima della pandemia. Anche nei mesi estivi molti ospiti sono venuti in visita ai Giardini nonostante il grande caldo; abbiamo così di nuovo sfiorato la soglia dei 400.000 visitatori", afferma la direttrice dei Giardini Gabriele Pircher. Il mese più importante della stagione è stato agosto con 63.410 ospiti, seguito da aprile con 55.500. Il fine settimana di Ognissanti 2022 è stato il più frequentato dall'apertura dei Giardini: 5.700 persone in 3 giorni. Anche il numero di famiglie che ha visitato i Giardini è aumentato significativamente. (ANSA).