Hilaretto vince Niederstätter surPrize

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - Si è svolta al Piccolo Teatro Carambolage di Bolzano la 20ª edizione del Concorso Europeo di Teatro d'Arte varia "Niederstätter surPrize".

Come l'anno scorso, un totale di tre artisti/gruppi ha partecipato alla gara, esibendosi in tutte e tre le serate e potendo così contare sulla visione da parte di molte persone.

Come nelle edizioni precedenti, i premi in palio al "Niederstätter surPrize" erano tre. Il pubblico presente in tutte le serate ha deciso a maggioranza chi premiare. Venerdì ha avuto luogo la cerimonia di premiazione. Il 1° premio del valore di 3.000 Euro è andato al duo Hilaretto della Francia. Il 2° premio (2.000 Euro) è stato assegnato al comico Txema dalla Spagna e il 3° premio (1.500 Euro) alla compagnia svizzera champloO. Oltre ai premi in denaro, ai vincitori è stato consegnato anche un trofeo, che quest'anno è stato realizzato dall'artista altoatesina Mirjam Falkensteiner. (ANSA).