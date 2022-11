Medici specializzandi altoatesini alla Charité di Berlino

(ANSA) - BOLZANO, 10 NOV - Grazie ad un accordo siglato da poco, gli specializzandi altoatesini possono completare parte o tutta la loro formazione presso l'ospedale "Charité" di Berlino.

Per poter coprire la domanda di assistenza sanitaria calcolata in base alla popolazione altoatesina, nel triennio 2020-23 dovrebbe completare la propria formazione un totale di 429 medici specialisti. Per facilitare l'accesso dei sanitari altoatesini alla formazione specialistica presso la "Charité Universitätsmedizin Berlin", il dipartimento alla salute della Provincia di Bolzano ha quindi firmato un'intesa per un periodo di 5 anni.

La Clinica universitaria della Charité vanta 300 anni di attività e copre l'intera gamma delle specializzazioni della medicina moderna. "Con questo accordo vogliamo garantire che, anche in futuro, i medici altoatesini abbiano la possibilità di completare parte o tutta la loro formazione specialistica presso questo prestigioso istituto", sottolinea il presidente della Provincia e assessore provinciale alla salute, Arno Kompatscher.

L'accordo prevede che i medici altoatesini che stanno seguendo la formazione specialistica possano essere ospitati alla "Charité" per almeno un anno e fino all'intero periodo di formazione. I candidati interessati possono completare l'intera formazione specialistica presso la "Charité" di Berlino dopo aver superato una procedura di selezione in Alto Adige. Coloro che hanno già completato la loro specializzazione secondo il modello austriaco prestando servizio nell'Azienda sanitaria altoatesina possono invece presentare una semplice domanda di finanziamento all'amministrazione provinciale per poter concludere la loro formazione alla "Charité". Il prerequisito è l'esito positivo di un colloquio da tenere presso la Clinica universitaria. (ANSA).