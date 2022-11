Provincia Bolzano, nuovi finanziamenti per 4 enti culturali

(ANSA) - BOLZANO, 08 NOV - Quattro enti culturali partecipati dalla Provincia di Bolzano riceveranno un ulteriore e terzo stanziamento per l'anno 2022. Dopo che all'inizio dell'anno era stata erogata solo una parte del finanziamento annuale con il primo stanziamento, ulteriori fondi erano stati messi a disposizione con l'assestamento di bilancio.

Ora, su proposta dell'assessore provinciale, Philipp Achammer, la giunta provinciale ha "aumentato i finanziamenti per le istituzioni culturali al livello necessario" come risultato della modifica del bilancio. Le Vereinigte Bühnen Bozen, la Fondazione Museion, la Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano e l'Ente Gestione Teatro e Kurhaus Merano riceveranno un totale di 775.000 euro. I fondi vengono erogati dalla ripartizione cultura su richiesta delle rispettive istituzioni culturale. In linea con le decisioni di assegnazione, le Vereinigte Bühnen Bozen riceveranno altri 50.000 euro. Altri 300.000 euro sono destinati alla Fondazione Museion, 325.000 euro alla Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano e 100.000 euro all'Ente Gestione Teatro e Kurhaus Merano. (ANSA).