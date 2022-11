Al De Medici di Bolzano il corso di Social media marketing

(ANSA) - BOLZANO, 08 NOV - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato il percorso in autonomia "Social Media Marketing" dell'indirizzo Servizi commerciali all'istituto "De' Medici" di Bolzano. Il corso sarà comprensivo del 1° e 2° biennio e dell'anno conclusivo ed entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2023/24.

"L'obiettivo di questo corso è far acquisire competenze professionali che consentano di supportare le aziende operanti nei diversi settori, sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell'attività di promozione con un'attenzione particolare all'utilizzo dell'informatica come strumento di comunicazione e promozione aziendale con una visione internazionale", spiega l'assessore alla scuola e cultura italiana, Giuliano Vettorato.

"Dalla società proviene una richiesta chiara, che abbiamo colto e a cui vogliamo dare una risposta - aggiunge Vettorato - Le imprese necessitano di professionisti preparati che sappiano valorizzare al meglio l'immagine dell'azienda in cui lavorano, veicolandola sul web: i giovani chiedono sempre più spesso di essere formati in questo campo. Riuscire a dare loro gli strumenti per entrare con prontezza nel mercato del lavoro per noi rappresenta un valore molto importante".

I futuri diplomati dell'indirizzo "Servizi Commerciali - Social Media Marketing" s'inseriranno nelle diverse aziende con competenze in ambito amministrativo commerciale, contabile e informatico. Saranno in grado di comunicare in almeno due lingue straniere, operare nei settori del commercio, del turismo, della pubblica amministrazione e del terzo settore attraverso i più moderni strumenti, come l'e-commerce, sapendo promuovere le diverse realtà sui social network, creando app e siti web dedicati. (ANSA).