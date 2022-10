"Pedala con i guanti", in bici al lavoro anche d'inverno

(ANSA) - BOLZANO, 28 OTT - L'Alto Adige si veste bene e pedala anche in inverno - sempre che non ci sia una tempesta o troppa neve. Il 1° novembre parte l'azione invernale "L'Alto Adige pedala. Pedala anche tu coi guanti!", che premia i ciclisti che affrontano le basse temperature con la bicicletta.

Con questa azione si conclude l'anno de "L'Alto Adige pedala".

"Pedala anche tu coi guanti!" si svolge tra il 1° novembre e il 31 dicembre. "Anche in inverno non ci sono scuse per non usare la bici - sempre che il tempo e le condizioni stradali lo permettano", ne è convinto l'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider. "L'importante è vestirsi caldi e fare attenzione a rendersi ben visibili e avere la bici in buono stato".

"Con l'azione invernale concludiamo l'anno de "L'Alto Adige pedala", che è stato un successo. Finora circa 3.700 partecipanti hanno percorso 2,5 milioni di chilometri in bici, che corrispondono a 63 giri intorno alla Terra", spiega Harald Reiterer, di Green Mobility della STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA. (ANSA).