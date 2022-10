Teatro: Massini porta in Alto Adige lo spettacolo "Storie"

(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - Stefano Massini torna in Alto Adige per inaugurare le stagioni di Vipiteno e di Brunico il 28 e il 29 ottobre. Le tappe a Merano e Bressanone sono previste per l'11 e il 12 novembre. Quello di Massini in Alto Adige è un ritorno che suggella il legame con Bolzano. A gennaio 2023 sarà protagonista di "L'interpretazione dei sogni" un altro spettacolo, coprodotto dal TSB: «Affidare un testo a un teatro è una questione di fiducia. Quella che nutro nei confronti dello Stabile bolzanino» Lo Stabile di Bolzano affida a "Storie", spettacolo di Stefano Massini - il primo autore italiano ad aver ricevuto il Tony Awards, l'Oscar del teatro americano, oltre ad aggiudicarsi sia il Drama League Award 2022 che l'Outer Critics Circle Award 2022 -, il compito di inaugurare le nuove stagioni a Vipiteno e Brunico rispettivamente il 28 e il 29 ottobre alle 20.30. Mai così ricche, le stagioni dello Stabile prevedono 13 spettacoli e avranno tra i protagonisti Rocco Papaleo, Stefano Massini, Simone Cristicchi, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giuseppe Cederna e Franco Branciaroli e hanno mantenuto prezzi invariati rispetto alle passate stagioni. L'inaugurazione di stagione a Vipiteno e Brunico rappresenta anche l'ultima possibilità per abbonarsi. Nel giorno di spettacolo le casse del Comunale di Vipiteno e dell'Haus Michael Pacher di Brunico saranno aperte a partire dalle 19.00. (ANSA).