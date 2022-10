Noi Techpark: successo per due startup bolzanine

(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - CAEmate e SHER, startup incubate a NOI Techpark, l'hub dell'innovazione dell'Alto Adige, vincono la Startup Marathon, la competizione promossa da Area Science Park, UniCredit e Fondazione Comunica, in collaborazione con UniCredit Start Lab e DIGITALmeet, aggiudicandosi rispettivamente il podio nella sezione generale e il primo posto nella categoria dedicata a Startup/PMI innovative la cui composizione sociale è a maggioranza femminile.

CAEmate, fondata nel 2017 dai fratelli Massimo e Matteo Penasa, è specializzata nella manutenzione predittiva delle infrastrutture attraverso gemelli digitali. Con simulazioni e AI, il sistema permette di calcolare se e quanto la struttura è sicura e di prevederne il comportamento futuro, ottimizzando e riducendo i costi di manutenzione. La startup, incubata al NOI dal 2020, conta già 15 collaboratori e si trova ora in una fase di scale up di mercato. Con la vittoria alla Startup Marathon, si è aggiudicata la possibilità di partecipare al programma di accelerazione 2022/23 di UniCredit Start Lab promosso da Unicredit e l'accesso privilegiato (preselezione) ai percorsi di internazionalizzazione Innovation First Seattle promosso da Area Science Park.

SHER, nata nel 2019 dall'intuizione di Sara Canali, esperta dell'industria della fashion e dello sport, è un marchio di abbigliamento sportivo innovativo pensato per le donne cicliste.

I prodotti nascono con lo scopo di elevare le prestazioni tecniche dei tessuti, con attenzione specifica al comfort femminile. Incubata al NOI dal 2021, conta 4 dipendenti, ed è risultata prima classificata al Premio Speciale per Startup/PMI innovative con composizione sociale a maggioranza femminile. La vittoria consentirà al team di SHER di avere un accesso privilegiato (preselezione) al Programma Prospera Women promosso da Area Science Park.

Alla Maratona hanno partecipato 75 Startup/PMI Innovative, proposte da 36 innovation hub, che sono state valutate da 32 commissari/e, tra rappresentanti di importanti imprese Corporate, investors istituzionali, venture capitalists e business angels. (ANSA).