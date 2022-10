Agricoltura: nasce Lido, laboratorio a cielo aperto

(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - E' stato inaugurato oggi alla Laimburg Lido - "Laimburg Integrated Digital Orchard", il primo laboratorio a cielo aperto in frutti- e viticoltura in Alto Adige con un open day presso il Centro di Sperimentazione Laimburg. Innovativo, smart e focalizzato sulla sostenibilità, Lido ha come obiettivo quello di promuovere l'innovazione nel campo della digitalizzazione e della robotica in agricoltura. Da oggi, Lido è a disposizione di aziende e istituti di ricerca per utilizzare, testare e dimostrare al pubblico tecnologie esistenti e nuove. Lido è stato finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr 2014-2020, "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione").

L'assessore provinciale all'agricoltura Arnold Schuler nel suo discorso di benvenuto ha sottolineato la crescente importanza della digitalizzazione e dei Big Data: "Con questi innovativi laboratori a cielo aperto, il Centro di Sperimentazione Laimburg consente alle aziende agricole locali di partecipare in maniera attiva alla trasformazione digitale.

La digitalizzazione e la robotica possono sostenere le aziende agricole nel loro prezioso lavoro e garantirne la continuità." "Nel laboratorio a cielo aperto LIDO convalideremo, dimostreremo e svilupperemo nuove tecnologie. Non vogliamo sostituirci alle nostre agricoltrici e ai nostri agricoltori, ma piuttosto fornire loro supporto attraverso nuovi macchinari, sensori e tecnologie", ha sottolineato Walter Guerra, responsabile dell'Istituto di Frutti- e Viticoltura e responsabile del progetto Lido.

Il progetto riguarda sistemi di irrigazione e fertilizzazione automatizzati, metodi innovativi di gestione delle colture, integrazione delle tecnologie dei sensori, applicazione stazionaria di prodotti fitosanitari, nonché modelli di previsione e sistemi decisionali avanzati. Su queste basi il Centro di Sperimentazione Laimburg ha costruito un meleto con una superficie di 0,65 ettari, situato nel fondovalle, che servirà come laboratorio di ricerca, si legge in una nota della Laimburg. (ANSA).