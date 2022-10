Trasporti non di linea, contributi per la sostenibilità

(ANSA) - BOLZANO, 25 OTT - l trasporto di passeggeri, responsabile dei due terzi delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, deve ridurre il più possibile l'impatto ecologico. Con questo obiettivo, la giunta provinciale di Bolzano ha approvato le direttive che prevedono agevolazioni finalizzate alla riduzione dell'impatto ecologico per i veicoli non di linea.

"La sostenibilità è una delle priorità della giunta provinciale. Di conseguenza, adottiamo misure concrete in tutti i settori per raggiungere gli obiettivi climatici e attuare il Piano climatico Alto Adige 2040", dichiara l'assessore Philipp Achammer ribadendo che "la riduzione delle emissioni di gas serra è parte di questo processo. Per questo motivo, quest'anno abbiamo previsto investimenti agevolati per le piccole imprese, al fine di rendere il trasporto delle persone il più ecologico possibile".

In base alle direttive approvate, le piccole imprese che effettuano esercizi di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea sul territorio provinciale possono richiedere un contributo per l'acquisto, anche mediante leasing, di veicoli nuovi ed a basse emissioni per il trasporto di persone. La condizione è che si tratti di veicoli di categoria M1 (veicoli a motore progettati e destinati al trasporto di persone con massimo otto posti a sedere oltre a quello del conducente) e che l'impresa sia in possesso di una licenza o di un'autorizzazione ad esercitare il servizio di noleggio con conducente. Per ciascuno dei mezzi è concesso un contributo del 30%, fino ad un massimo di 12.000 euro. Le domande devono essere presentate online entro il 15 novembre 2022 tramite Pec. (ANSA).